Алан Курмангалиев поднялся в международном рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-летний казахстанский теннисист Алан Курмангалиев в обновленном международном юниорском рейтинге поднялся вверх в двух возрастных категориях, передает МИА «Казинформ».

«После отличного выступления в Португалии на турнире «WTT Youth Contender» (две золотые медали) карагандинец Алан Курмангалиев улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации настольного тенниса. Среди спортсменов до 17 лет он был на 10 месте, а сейчас на 5-ом. До 19 лет был на 22 месте, а теперь на 12-ом», - сообщили в Федерации настольного тенниса Казахстана.