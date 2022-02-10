Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева выиграли республиканский отборочный турнир по настольному теннису

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде определились победители и призёры первого отборочного турнира в национальную команду Казахстана по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На старт вышли 16 спортсменов и 16 спортсменок. На пьедестал почёта поднялись Алан Курмангалиев (1 место, Караганда), Денис Жолудев (2 место, Усть-Каменогорск), Ирисбек Артукметов (3 место, Шымкент); Зауреш Акашева (1 место, Караганда), Сарвиноз Миркадирова (2 место, Шымкент), Алсу Сапарова (3 место, Уральск).

«В день старта буквально утром вернулся из Туниса, немножко отдохнул и уже в обед играл на турнире. Тяжёлым получился матч против Ирисбека Артукметова - проигрывал 0:2, сумел собраться, одержал волевую победу со счетом 3:2. Во встрече за первое место одолел опытнейшего Дениса Жолудева - 3:0. Атаковал агрессивно, минимум ошибок с моей стороны, уверенно защищался, очень рад первому месту в ответственных соревнованиях»,- сказал Алан Курмангалиев.

Добавим, что сегодня, 10 февраля, проходит второй отборочный турнир в сборную страны.