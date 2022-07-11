11 Июля 2022 15:00

Алан Бурибаев представит в столице проект «Париж на десерт!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторская программа «Париж на десерт!» главного дирижера «Астана Опера», заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК всемирно известного маэстро Алана Бурибаева 14 и 15 июля завершит IX театральный сезон «Астана Опера». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Каждый проект маэстро уникален, но во всем многообразии его исключительно особенных программ есть объединяющие черты – гармония высокого музыкального стиля с исторической перспективой. Этот же концерт даст слушателю возможность в рамках одной гала-оперы одновременно прикоснуться к более чем двум десяткам популярных, а также крайне редко исполняемых шедевров французских композиторов, собранных Аланом Бурибаевым в гала «Париж на десерт!». Все произведения и композиторы тесно связаны между собой на историческом фоне французской культурной жизни XIX века.

Известно, что главный дирижер досконально изучает мемуары, биографии, исторические данные эпохи, к которой принадлежали те или иные композиторы. Вероятно, благодаря этим глубоким познаниям, его концерты имеют безупречную логику построения и несут просветительский характер для зрительской аудитории.

«Этот проект – творческая попытка в течение целого вечера охватить такое выдающееся культурное явление, как французская романтическая опера XIX века. Данное понятие настолько широкое, что внутри этого обобщенного термина оно разветвляется на множество направлений. Если назвать даже три известные французские оперы «Фауст» Гуно, «Кармен» Бизе или «Лакме» Делиба, мы увидим, что они представляют собой такие разные течения, как романтизм, реализм и ориентализм. Но что объединяет всех композиторов, представленных на нашем концерте, это внимание к высокому вкусу, остроумию, блеску, изяществу стиля, красоте мелодий, эффектности драматических ситуаций и нетривиальности мелодических и гармонических оборотов. К примеру, великий Жорж Бизе ради мелодии может даже поставить неправильное ударение в слове, если слово таким образом «ложится» в ту мелодию, которую он сочинил. Но как сказано выше, небанальность является одной из самых важных составляющих стиля французской оперы», - сказал Алан Бурибаев.

Казахстанский маэстро востребован в мире, с ним спешат работать симфонические оркестры разных стран, он ставит спектакли на лучших европейских сценах. А его авторские проекты, вызывающие резонанс в мировой музыкальной общественности, стремятся увидеть все поклонники высокого искусства. Это касается и Симфонии №8 Густава Малера, и Торжественной оды SHINE ASTANA Карла Дженкинса, которые исполняли более тысячи музыкантов из Казахстана, Италии и других стран. Список любимых слушателями «Астана Опера» проектов украшают такие уникальные авторские программы, как «Письма из Италии», «Кольцо нибелунга», «Мольер, Вольтер и Бомарше, или Отцы французской комедии» и другие.

Нет сомнений, что публика по достоинству оценит новый гала-вечер «Париж на десерт!», который позволит погрузиться в удивительную атмосферу Франции XIX века, отмеченного расцветом оперного искусства. В концерте участвуют замечательные певцы - Азамат Желтыргузов, Салтанат Ахметова, Жаннат Бактай, Медет Чотабаев, Жамиля Джаркимбаева, Меир Байнеш, Салтанат Муратбекова, Талгат Галеев, Татьяна Вицинская, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Рамзат Балакишиев, Шынгыс Расылхан, Ержан Саипов, Артур Габдиев, Саян Исин, Гульдана Алдадосова. Симфонический оркестр и хор «Астана Опера», главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер концерта – Еренбак Тойкенов.

Казахстан и Францию, в частности, Париж, связывают прочные творческие мосты. Началом культурных отношений двух стран можно считать выступления Амре Кашаубаева в Париже в 1925 году. Он стал первым исполнителем из Казахстана, представившим на европейской сцене наше искусство. В Париже проходили и юбилейные торжества великого казахского мыслителя Абая, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а также в штаб-квартире ЮНЕСКО прошел 100-летний юбилей великого казахского композитора Ахмета Жубанова, где дирижировал Алан Бурибаев. А в 2014 году главный дирижер дал французскую премьеру оперы «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди в знаменитом театре Champs-Élysées в Париже, которая, как и все проекты маэстро, прошла с огромным успехом.

Фото: astanaopera.kz