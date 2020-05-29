Алаколь планируют открыть 19 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания Казахстан Темир Жолы» Канат Альмагамбетов сообщил о том, что с 19 июня планируется открыть Алаколь. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши граждане пока что не могут вылететь за пределы Казахстана, поэтому с первого июня будут курсировать два поезда в направлении станции Достык. После 10 июня оставшиеся поезда введем в действие. По согласованию с акиматом Восточно-Казахстанской области планируется открыть Алаколь с 19 июня. Мы эти пассажирские поезда тоже планируем запустить», - сказал Канат Альмагамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Спикер отметил, никакого повышения тарифа не будет, продажа билетов осуществляется по старому тарифу.

«Продажа билетов осуществляется по тому тарифу, который был установлен в начале года. Никакого повышения тарифа мы не делаем. Мы убрали динамическое ценообразование. Как вы знаете, раньше, если пассажир покупал билет за 45 дней, то это была одна цена. А за два дня отправления поезда была другая цена. На социально-значимых маршрутах мы убрали это динамическое ценообразование. Вместе с государственными органами отработан следующий механизм. То есть аптеки, расположенные на вокзалах, будут снабжены масками, чтобы пассажир смог приобрести эту маску», - пояснил первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания Казахстан Темир Жолы».

Канат Альмагамбетов попросил пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

«Что касается движения внутри вагона, просьба соблюдать порядок, не допускать скопления возле туалетов. Рестораны в вагонах пока работать не будут. Пункты питания, расположенные на вокзалах, проводят работу с местными исполнительными органами. Думаем, что по их решению и разрешению они будут открыты.

«Срок третьего этапа возобновления движения межгосударственных поездов не определен. Но эти поезда простаивать не будут. Они готовы работать внутри страны. В случае необходимости готовы увеличить количество поездов. То есть количество вагонов достаточно, чтобы удовлетворить потребность пассажиров», - заверил Канат Альмагамбетов.

Напомним, ранее стало известно, какие поезда возобновят движение на втором и третьем этапе. Также ранее сообщалось, какие санитарно-эпидемиологические требования необходимо соблюдать в поездах и автобусах.