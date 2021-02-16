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    12:50, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Алабай вырвался из вольера и кидался на прохожих в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с начала 2021 года 371 житель региона привлечён к ответственности за нарушение правил содержания кошек и собак, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Павлодар на пульт 102 поступил вызов о том, что на по улице Гурьевская собака кидается на прохожих. Как установлено участковым, собака породы алабай вырвалась из вольера и выбежала за пределы частного дома на улицу», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    В департаменте полиции напомнили, что владельцы собак должны помнить: их ласковые и нежные питомцы могут представлять для других опасность или нанести урон живности соседей, особенно, если собака не малых размеров, поэтому необходимо строго соблюдать правила содержания и выгула собак.

    «В другом случае в селе Теренколь собака сельчанина задушила пятерых кроликов соседки. Хозяин собаки сразу же возместил ущерб», - добавили в ведомстве.

    Владельцы собак привлечены к административной ответственности, рассказали стражи порядка.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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