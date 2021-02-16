Алабай вырвался из вольера и кидался на прохожих в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с начала 2021 года 371 житель региона привлечён к ответственности за нарушение правил содержания кошек и собак, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодар на пульт 102 поступил вызов о том, что на по улице Гурьевская собака кидается на прохожих. Как установлено участковым, собака породы алабай вырвалась из вольера и выбежала за пределы частного дома на улицу», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В департаменте полиции напомнили, что владельцы собак должны помнить: их ласковые и нежные питомцы могут представлять для других опасность или нанести урон живности соседей, особенно, если собака не малых размеров, поэтому необходимо строго соблюдать правила содержания и выгула собак.

«В другом случае в селе Теренколь собака сельчанина задушила пятерых кроликов соседки. Хозяин собаки сразу же возместил ущерб», - добавили в ведомстве.

Владельцы собак привлечены к административной ответственности, рассказали стражи порядка.



