Алабай сильно покусал мужчину в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошлой ночью домашний алабай напал на мужчину. Пострадавший помещен в травматологическое отделение областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел прошлой ночью в микрорайоне Балауса, где алабай напал на 43-летнего мужчину. Видео инцидента ночью распространилось в местных пабликах. На кадрах видео можно наблюдать, как потерпевшему собака разодрала руку и ноги – мужчина был весь в крови. Первую помощь ему оказали прохожие, которые вызвали «скорую».

«Пациент поступил ночью, его поместили в травматологическое отделение. У него диагностированы множественные укусы в области нижних и верхних конечностей. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как сообщили сотрудники городской службы отлова бродячих животных, собака, напавшая на человека, и ее хозяин найдены.

«Алабай будет помещен на специальную базу, где его будут наблюдать в течении 10 дней. Если животное будет признано опасным, то его усыпят. А дело на хозяина передадим участковым инспекторам. Подобные факты, когда жильцы в вечернее время отпускают собак с поводка, к сожалению, встречаются часто», - сообщил директор ТОО «Городская служба отлова» Исатай Уразгалиев.









Кадр из видео



















