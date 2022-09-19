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    13:19, 19 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Алабай сильно покусал мужчину в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошлой ночью домашний алабай напал на мужчину. Пострадавший помещен в травматологическое отделение областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел прошлой ночью в микрорайоне Балауса, где алабай напал на 43-летнего мужчину. Видео инцидента ночью распространилось в местных пабликах. На кадрах видео можно наблюдать, как потерпевшему собака разодрала руку и ноги – мужчина был весь в крови. Первую помощь ему оказали прохожие, которые вызвали «скорую».

    «Пациент поступил ночью, его поместили в травматологическое отделение. У него диагностированы множественные укусы в области нижних и верхних конечностей. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Как сообщили сотрудники городской службы отлова бродячих животных, собака, напавшая на человека, и ее хозяин найдены.

    «Алабай будет помещен на специальную базу, где его будут наблюдать в течении 10 дней. Если животное будет признано опасным, то его усыпят. А дело на хозяина передадим участковым инспекторам. Подобные факты, когда жильцы в вечернее время отпускают собак с поводка, к сожалению, встречаются часто», - сообщил директор ТОО «Городская служба отлова» Исатай Уразгалиев.



    Кадр из видео







    Теги:
    Общество Атырауская область Животные Происшествия Атырау Происшествия, ЧС для mail.ru
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