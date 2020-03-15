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Алабай напал на ребенка в Аральске: полицейские спасли мальчика и врачей

15 Марта 2020 19:45
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Алабай напал на ребенка в Аральске: полицейские спасли мальчика и врачей

АРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области помощник участкового инспектора полиции и его напарник спасли мальчика и врачей скорой помощи от агрессивной собаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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14 марта в дежурную часть поступило сообщение от жительницы города Аральска о том, что возле дома неизвестная собака накинулась на ее семилетнего сына и покусала его.

По данному сообщению на место происшествия незамедлительно выехали помощник участкового инспектора полиции Алтынтас Нурпеисов с постовым полицейским Нуркеном Ермаганбетовым.

При прибытии на место происшествия сотрудники полиции увидели рядом с домом агрессивного алабая с окровавленной пастью, которая кидалась на врачей, вызванных для доставления ребенка в больницу, и пыталась укусить их.

Так как собака представляла реальную опасность для людей, помощник участкового инспектора Нурпеисов быстро увел собаку в безлюдное место, а его напарник Ермаганбетов, в целях обеспечения безопасности граждан, был вынужден применить табельное оружие. Собака была застрелена.

Мальчик был срочно доставлен в больницу в отделение травмотологии, его здоровью уже ничего не угрожает.


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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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