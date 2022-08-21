Алабай набросился на прохожих в Павлодаре: полиция применила табельное оружие

ПАЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Собака набросилась на граждан, а затем и на полицейского в Павлодаре. Сотрудник полиции доставлен в больницу, передает Polisia.kz.

«21 августа в 06:31 на «102» поступил вызов о том, что по улице Бекхожина за одним из торговых домов неизвестная собака покусала мужчину и кидается на прохожих», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка рассказали, что на место происшествия был направлен автопатруль АП-627 батальона патрульной полиции УП Павлодара. По прибытию полицейские увидели собаку породы алабай, без намордника, которая кидалась на прохожих, вела себя агрессивно. Также к полицейским обратился мужчина, сообщив, что данная собака напала на женщину, а затем на него и покусала.

«Оценив ситуацию, и в целях защиты здоровья граждан полицейский Ерсин Шахманов применил табельное оружие ПМ-9 мм, выстрелив два раза. Собака живая, передана сотрудникам ветеринарной службы. Проводятся мероприятия по установлению владельца собаки для привлечения к ответственности», - сообщает ДП области.

Потерпевший, 33-летний мужчина – сотрудник департамента полиции – доставлен в больницу с диагнозом «укушенная рана правого предплечья». Со слов потерпевшего, он вышел на работу. Когда проходил, увидел как неизвестная собака накинулась на женщину. Не раздумывая, он подбежал и прикрыл женщину. Собака накинулась на него. Очевидцы вызвали полицию.

По факту применения табельного оружия сотрудником полиции проводится проверка.

Женщину, которую спас полицейский, выразила свою благодарность.