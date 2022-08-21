РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:25, 21 Август 2022 | GMT +6

    Алабай набросился на прохожих в Павлодаре: полиция применила табельное оружие

    None
    None
    ПАЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Собака набросилась на граждан, а затем и на полицейского в Павлодаре. Сотрудник полиции доставлен в больницу, передает Polisia.kz.

    «21 августа в 06:31 на «102» поступил вызов о том, что по улице Бекхожина за одним из торговых домов неизвестная собака покусала мужчину и кидается на прохожих», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Стражи порядка рассказали, что на место происшествия был направлен автопатруль АП-627 батальона патрульной полиции УП Павлодара. По прибытию полицейские увидели собаку породы алабай, без намордника, которая кидалась на прохожих, вела себя агрессивно. Также к полицейским обратился мужчина, сообщив, что данная собака напала на женщину, а затем на него и покусала.

    «Оценив ситуацию, и в целях защиты здоровья граждан полицейский Ерсин Шахманов применил табельное оружие ПМ-9 мм, выстрелив два раза. Собака живая, передана сотрудникам ветеринарной службы. Проводятся мероприятия по установлению владельца собаки для привлечения к ответственности», - сообщает ДП области.

    Потерпевший, 33-летний мужчина – сотрудник департамента полиции – доставлен в больницу с диагнозом «укушенная рана правого предплечья». Со слов потерпевшего, он вышел на работу. Когда проходил, увидел как неизвестная собака накинулась на женщину. Не раздумывая, он подбежал и прикрыл женщину. Собака накинулась на него. Очевидцы вызвали полицию.

    По факту применения табельного оружия сотрудником полиции проводится проверка.

    Женщину, которую спас полицейский, выразила свою благодарность.


    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Павлодарская область Видео Животные МВД РК Павлодар Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!