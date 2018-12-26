Альянс университетов U38 подвел итоги года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях реализации программы «Рухани жаңғыру» расположенные в Алматы 38 высших учебных заведений были объединены в Альянс университетов U38. Цель альянса - вовлечь потенциал преподавателей и экспертов университетов для качественной реализации программной статьи Президента, передает МИА «Казинформ».

Как отметила руководитель Альянса U38 Шолпан Джаманбалаева, это отличный повод, чтобы заниматься научными разработками, обмениваться опытом, реализовывать социальные, культурные и другие проекты в рамках «Рухани жаңғыру». По словам представителей университетов, сегодня в Алматы насчитывается более 15 тысяч преподавателей, которые теперь смогут объединить усилия и внести свой вклад.

Альянсом U38 запущен ряд межвузовских проектов, в которые вовлечены не только представители вузов, но и жители города. К примеру, в краеведческом проекте «100 интересных фактов об Алматы» приняли участие 15 школ, около 1000 школьников и 700 студентов. Результаты их социальной практики по изучению истории любимого города выкладываются в соцсетях.

В настоящее время организатор проекта - клуб краеведов U38 - на основе отбора самых интересных исторических фактов готовит к изданию книгу.

В рамках другого проекта U38 - «Almaty study English project» -

350 школьников имеют возможность дополнительно изучать английский язык на бесплатной основе благодаря студентам-волонтерам. Факультативы по изучению английского для 95 детей сирот организованы в двух детских домах. Запущен массовый онлайн курс «Деловое письмо на английском». В студенческой среде получило развитие англоязычное дебатное движение, турниры которого проводятся во всех вузах города.

Ранее Альянсом U38 совместно с КИСИ при Президенте разработано методическое пособие по внедрению в учебную программу переведенных двух книг по социологии.

«Процесс внедрения новых учебников в образовательный процесс требует системной работы вузов по изменению как содержания учебных программ, так и методики преподавания предметов, в том числе по социологии. В этой связи, важно выработать конкретные практические рекомендации по интеграции новых учебников в образовательные программы всех уровней и всех специальностей», - отметили в Альянсе U38.





В рамках программы модернизации общественного сознания Альянс U38 инициировал переход вузов Алматы на системное обучение студентов служению обществу и внедрение в образовательный процесс курса «Community Service Learning». За основу этого проекта U38 взял лучшие практики ведущих университетов мира.

Альянс U38 внес свой вклад и в реализацию проекта «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке» - 9 из 17 новых учебников были переведены преподавателями вузов Алматы. В целях методической помощи преподавателям социально-гуманитарных наук были разработаны конкретные практические разработки по интеграции 17 новых учебников в образовательные программы всех уровней и всех специальностей высшей школы. Также преподаватели вузов U38 поддержали проект по дополнительному переводу на казахский книг помимо списка 100 учебников.

Переведенные ими при поддержке акимата Алматы книги «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Sapiens. История человечества» Юваля Ноя Харари пополнили фонд библиотек страны и вузов Казахстана.





Как отметили в U38, в предстоящем году Альянс ставит перед собой не менее амбициозные планы и уже сейчас готовит проекты и предложения в рамках статьи Главы государства «Семь граней Великой степи».