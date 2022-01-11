Альянс студентов Казахстана поддерживает инициативы Президента  - Ильяс Тустикбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Альянса студентов Казахстана рассказал, что были случаи, когда лица, устроившие беспорядки, приходили в общежития университетов и призывали студентов поддержать их. Однако, по его словам, не было случаев участия в беспорядках, нет жертв среди студентов. Глава Альянса поддерживает инициативы Президента и призывает молодежь довериться достоверным источникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все были свидетелями мирных митингов. Затем эти мирные шествия переросли в беспорядки за счет отдельных групп и террористов. В это сложное время для страны Касым-Жомарт Токаев, как истинный патриот, гарант народа, был твердым и жестким с террористами. Постепенно ситуация в стране стабилизируется. Конечно же, очень жаль, что из-за таких людей пострадали мирные жители, военнослужащие, сотрудники полиции. Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования родным и близким которых мы потеряли», - сказал Ильяс Тустикбаев.

По его словам, Альянс студентов Казахстана поддерживает Главу государства.

«30-летие Казахстана, мирная страна» - это не просто лозунги. За эти несколько дней мы прошли нелегкое испытание, сплотившись, смогли устоять. Казахстан будет независимым, суверенным государством. Нам помогли миротворцы, государства-члены ОДКБ. Сегодня прошел онлайн саммит ОДКБ. Лидеры стран выразили пожелания нашей стране. Молодежь не должна идти на поводу дезинформации. Нам необходимо довериться достоверным источникам. После трагической ситуации в регионах формируются волонтерские группы, народные дружины. В эти и последующие дни они будут помогать нуждающимся, военнослужащим», - отметил председатель Альянса студентов Казахстана.

Ильяс признался, что были случаи, когда лица, устроившие беспорядок, приходили в общежития университетов и призывали студентов выйти и поддержать их.

«Массовые беспорядки проходили в областных центрах и в городе Алматы, а Алматы – это город студентов, некоторые оставались в общежитиях и работали. Сейчас все вопросы отработаны с Министерством образования и науки, все студенты в безопасности, не было случаев участия и жертв. Все высшие учебные заведения отреагировали моментально. Альянс студентов Казахстана постоянно держит связь со студентами», - заверил глава Альянса Ильяс Тустикбаев.