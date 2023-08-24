Альянс предпринимателей «Парасат» создан в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предприниматели Казахстана объявили о создании Альянса предпринимателей «Парасат», который станет альтернативой Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Олега Пака, Председателя ОЮЛ «Казхимпром» и инициатора создания Альянса, предприниматели Казахстана постоянно сталкиваются с рядом вызовов и препятствий, которые ограничивают рост не только предпринимательства, но и всей промышленности в стране.

«Сегодня мы, совместно с коллегами, готовы рассказать о важном шаге, который собираемся предпринять для развития предпринимательской среды в Казахстане. Мы объявляем о создании Альянса предпринимателей «Парасат» и хотим представить вам концепцию этого объединения, которая станет в хорошем смысле конкурентной альтернативой НПП. Предприниматели Казахстана постоянно сталкиваются с рядом вызовов и препятствий, которые ограничивают рост развития предпринимательства и промышленности в целом в Казахстане», - сказал Олег Пак в ходе онлайн пресс-конференции.

Как отмечает спикер, несовершенство индустриальной политики, налоговой системы, ограниченный доступ к финансированию, высокие ставки по кредитованию, отсутствие доступа к регулируемым закупкам и розничным рынкам, а также недостаточная связь между бизнесом и наукой с промышленностью оказывают негативное и пагубное влияние на развитие предпринимательства в стране.

«Поверьте, мы, как представители бизнес-сообщества, видим реальное положение дел и все перекосы, с которыми сталкивается бизнес в современных условиях, а также видим те острые вопросы, которые, к сожалению, не решаются уже многие годы. Я считаю, что у бизнеса Казахстана на самом деле должен быть выбор в части защиты его прав и интересов. Именно с этой целью мы объединились в Альянс предпринимателей «Парасат». Наши цели четко определены. Мы, прежде всего, хотим создать конкурентоспособную и научно-техническую промышленность Казахстана, а также увеличить долю обрабатывающей промышленности в структуре экономики, снизить зависимость от целевого сектора и повысить страновую ценность выпускаемых продукций. При этом мы намерены четко продвигать экономический курс нашего Президента и нацелены на развитие обрабатывающего сектора страны», - отметил ОЮЛ «Казхимпром».

На сегодняшний день в Альянс предпринимателей «Парасат» входит более 25 отраслевых союзов, которые объединяют более 1000 предприятий. Альянс уже включает в себя такие отрасли, как электроэнергетика, химическая промышленность, фармацевтика, горнодобывающая промышленность, медицина и другие отрасли промышленности».

Олег Пак отметил, что до 1 сентября текущего года уже планируется завершить все юридические процедуры, сформировать Президиум и Правление и, в целом, системно начать работу нового бизнес-объединения.

В ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос о том, будут ли предприниматели обязаны оплачивать обязательные членские взносы, чтобы вступить в Альянс.

«Нет, членские взносы будут добровольными, а те, кто по некоторым обстоятельствам не смогут платить членские взносы, не будут ничем ограничены», - ответил инициатор создания Альянса Олег Пак.

Мероприятие завершилось церемонией подписания двух меморандумов о сотрудничестве с ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация экспертов цифровизации» и Союзом предпринимателей при Ассамблеи народов Казахстана.