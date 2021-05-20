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Альянс цивилизаций ООН и Казахстан намерены расширить сотрудничество по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога

20 Мая 2021 12:37
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Альянс цивилизаций ООН и Казахстан намерены расширить сотрудничество по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Альянс цивилизаций ООН стремится расширить сотрудничество с Казахстаном по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога в мире. Об этом заявил высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос на встрече с постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжаном Ильясовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

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В ходе беседы глава Альянса цивилизаций ООН отметил значительные достижения Казахстана за 30 лет независимости, особенно в деле сохранения мира и согласия между представителями различных культур и религий в стране. Он высоко оценил роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в глобальном продвижении межрелигиозного диалога и подтвердил намерение и дальше активно участвовать в работе инициированного Елбасы Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

М. Моратинос также рассказал о ключевых направлениях деятельности Альянса цивилизаций ООН и выразил готовность к выработке и участию в совместных с Казахстаном проектах, в том числе по линии молодежи.

Постпред заявил, что Правительство Казахстана продолжит оказывать всестороннюю поддержку Альянсу цивилизаций ООН и содействовать укреплению сотрудничества с казахстанскими профильными организациями, в том числе с Центром Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

Собеседники договорились рассмотреть новые возможности партнерства в деле поощрения более глубокого понимания и уважения между культурами и верованиями, противодействия радикализму и насильственному экстремизму на региональном и глобальном уровнях.


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#ООН   #Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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