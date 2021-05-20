Альянс цивилизаций ООН и Казахстан намерены расширить сотрудничество по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Альянс цивилизаций ООН стремится расширить сотрудничество с Казахстаном по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога в мире. Об этом заявил высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос на встрече с постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжаном Ильясовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В ходе беседы глава Альянса цивилизаций ООН отметил значительные достижения Казахстана за 30 лет независимости, особенно в деле сохранения мира и согласия между представителями различных культур и религий в стране. Он высоко оценил роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в глобальном продвижении межрелигиозного диалога и подтвердил намерение и дальше активно участвовать в работе инициированного Елбасы Съезда лидеров мировых и традиционных религий.