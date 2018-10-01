Альварес рассказал о возможности третьего боя с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Сауль Альварес открыт для третьего поединка с Геннадием Головкиным и для реванша с Флойдом Мейвезером, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на Sky Sports.

«Если фанаты захотят наш третий бой, то я с удовольствием дам ему такую возможность. Я здесь, чтобы давать людям то, чего они хотят. Я здесь, чтобы давать им хорошие поединки. И если это именно тот бой, который хотят люди, я дам им его».

Также Сауль ответил на вопрос о возможном реванше с Флойдом Мейвезером, который нанес ему первое и последнее на данный момент поражение на профессиональном ринге.

«Я не думаю, что Флойд хочет рисковать и выходить драться со мной во второй раз. Если он хочет вернуться в бокс, то по возвращению он должен побиться со мной. Для него это было бы тяжело, но я знаю, что он не хочет рисковать», - заявил Сауль.