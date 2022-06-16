16 Июня 2022 16:51

Альтернативу контрактным обязательствам предложили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе Международного горно-металлургического конгресса глава АО «АК «Алтыналмас» Дияр Канашев предложил рассмотреть ESG-рейтинг как альтернативу контрактным обязательствам. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Кодексу РК «О недрах и недропользовании», в рамках модельного контракта компании-недропользователи имеют ряд типовых обязательств, направленных в основном на вклад в социальное развитие регионов. Данный механизм может быть улучшен путем внедрения международных практик, направленных на повышение устойчивости развития компаний и развития регионов, в которых они присутствуют. Обязательства недропользователей могут быть заменены на соответствие принципам ESG. В качестве оценки уровня соответствия данным принципам могут быть привлечены независимые рейтинговые ESG агентства. В результате, преимущества получат все заинтересованные стороны: предприятия, государство и местные сообщества в виде ответственных градообразующих компаний», - сказал на панельной сессии Международного горно-металлургического конгресса глава «Алтыналмас» Дияр Канашев.

По словам спикера, на сегодняшний день действующая практика отчислений социально-экономической поддержки недостаточно прозрачна и эффективна.

«Местное население не видит прямой связи между отчислениями от компаний и развитием социальной инфраструктуры в своем регионе. Принципы ESG гораздо шире и включают в себя социальные обязательства, заботу об окружающей среде и корпоративное управление. Таким образом, оценка ESG-рейтинга охватывает больше сфер деятельности, чем контрактные обязательства», - добавил Диян Канашев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy – АММ 2022. Традиционно при поддержке Ассоциации ДРАГМЕТ в рамках конгресса проводится III Форум золотопромышленников Казахстана. В работе форума принимают участие представители 13 стран.