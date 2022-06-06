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Альтернативный налог на добычу газа введут в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2022, 11:55
Альтернативный налог на добычу газа введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд мер по улучшению контрактов на недропользование разработали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством проводится всесторонняя работа по стимулированию расширения ресурсной базы путем предоставления фискальных преференций для новых газовых проектов. Согласно поручению Главы государства, в рамках совместной работы с Советом иностранных инвесторов по разработке улучшенного модельного контракта на недропользование проработаны регуляторные и фискальные преференции для газовых проектов в виде налоговых освобождений: отмена корпоративного подоходного налога на 10 лет с даты начала добычи, отмена экспортной таможенной пошлины на 10 лет с даты начала добычи и предоставления права перехода на альтернативный налог», - сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на Правительственном часе в Мажилисе.

«Данные меры позволят увеличить ресурсную базу товарного газа дополнительно на 6,7 млрд кубометров к 2030 году», - заключил министр.


Энергетика   Мажилис   Налоги   Минэнерго РК  
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