22 Июня 2022 17:37

Альтернативный механизм вовлечения населения в систему ОСМС внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Альтернативный механизм вовлечения незастрахованного населения в систему медстрахования хотят внедрить в Казахстане. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава напомнила, что первый шаг по расширению охвата населения медуслугами ОСМС уже сделан. При поддержке депутатского корпуса в ближайшее время планируется внедрить альтернативный механизм вовлечения незастрахованного населения.

«Данная норма рассматривается в Сенате. Думаю, до окончания сессии она поддержится. Это значит, мы дадим людям возможность, чтобы они оплатили на год вперед и могли получать услуги, в которых они нуждаются. На миллионы тенге, если это нужно», - подчеркнула Ажар Гиният.

Ранее министр сообщила, что 3 млн казахстанцев остались вне системы ОСМС .

«Мы сейчас ездим по регионам – особенно сельское население, многие вне системы ОСМС, нет доступа к ГОБМП из-за того, что заболевание не является социально значимым, не имеют доступа к медицинской помощи», - сказала Ажар Гиният.