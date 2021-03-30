Альтернативные формы организации дошкольного воспитания внедрят в СКО
«К 2025 году предусмотрено доведение охвата детей дошкольным образованием от двух до шести лет до 95%. Для этого мы будем дальше развивать сеть частных детских садов, планируется внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организации дошкольного воспитания», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.
«По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.
Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.