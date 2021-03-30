Альтернативные формы организации дошкольного воспитания внедрят в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в Северо-Казахстанской области будет обеспечен охват детей дошкольным образованием от двух до шести лет - до 95%. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2025 году предусмотрено доведение охвата детей дошкольным образованием от двух до шести лет до 95%. Для этого мы будем дальше развивать сеть частных детских садов, планируется внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организации дошкольного воспитания», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.

«По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.



