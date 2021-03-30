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    11:44, 30 Март 2021 | GMT +6

    Альтернативные формы организации дошкольного воспитания внедрят в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в Северо-Казахстанской области будет обеспечен охват детей дошкольным образованием от двух до шести лет - до 95%. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К 2025 году предусмотрено доведение охвата детей дошкольным образованием от двух до шести лет до 95%. Для этого мы будем дальше развивать сеть частных детских садов, планируется внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организации дошкольного воспитания», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.

    «По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.



    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Образование
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