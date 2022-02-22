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Альтернативные аресту меры пресечения используются недостаточно – Эльвира Азимова

22 Февраля 2022 13:14
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Альтернативные аресту меры пресечения используются недостаточно – Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова считает, что в Казахстане недостаточно используются альтернативные аресту меры пресечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Другой момент касается возможности применения альтернативных мер пресечения вместо ареста, с учетом личности, состояния здоровья и возраста. Ранее я поднимала вопрос о том, что альтернативные меры пресечения и наказания, предусмотренные законом, используются недостаточно. Необходимо, чтобы этот механизм был не просто пересмотрен в рамках по совершенствованию законодательства, но и использован в настоящей ситуации с учетом большого количества задержаний, с учетом личности задержанных», - сказала Эльвира Азимова в своем заявлении.

По ее словам, уполномоченный по правам человека, а также другие участники общественного мониторинга и защитники вправе инициировать такие предложения.

«Само решение о замене содержания под стражей на альтернативные меры принимается исключительно прокуратурой. По состоянию на 10 января Генпрокуратура сообщала о свыше тысячи находящихся под стражей гражданах», - отметила спикер.

«На 19 февраля под стражей находится 724 гражданина. Такое снижение количества арестованных стало возможным в связи с заменой гражданам ареста на другие альтернативные меры, не связанные с ограничением свободы, в виде подписки о невыезде, домашнего ареста или поручительства родственников в отношении несовершеннолетних. Но следует понимать, что обвинения с этих граждан пока не сняты, и еще предстоит судебное рассмотрение». – добавила Э. Азимова.


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#Пенитенциарная система   #Права человека   #Генпрокуратура   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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