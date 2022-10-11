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Альтернатива «7-20-25»: новую ипотечную программу планируют презентовать в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Октября 2022, 13:38
Альтернатива «7-20-25»: новую ипотечную программу планируют презентовать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, сообщил, что в Казахстане планируют презентовать новую ипотечную программу, которая станет альтернативой «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министра спросили, будет ли запущена ипотека для людей среднего класса.

«Мы озабочены, чтобы социально уязвимые слои населения были обеспечены жильем, но мы забываем основную массу людей, которые работают, живут, создают семьи. Чтобы мы их смогли обеспечить, мы сейчас рассматриваем адресную социальную помощь через цифровой портрет семьи. Чтобы не делить по категориям, а применять к каждой семье исходя из возникших сложностей, помогать индивидуально. Это пока на стадии рассмотрения. Цифровой портрет семьи создан, будет его наполнение», - ответил Каирбек Ускенбаев журналистам после заседания Правительства.

Глава Мининдустрии сообщил, что планируется скоро презентовать альтернативную льготную ипотечную программу.

«Презентуем скоро. В рамках закона уже рассматриваем. Самое главное, чтобы был первоначальный взнос и доступная ставка. Доступная ставка - 7%. Помните, что у «Баспана хит» была 12%. Вторичное жилье было очень востребовано. Люди охотно покупали, но мы все-таки хотим сделать не выше 7%, если получится», - резюмировал Каирбек Ускенбаев.

Ранее в Казахстане предложили предусмотреть ипотечные программы для детей-сирот.


Жилье   Общество   МИИР РК   Недвижимость  
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