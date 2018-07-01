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Альпинистов из Японии и Польши спас в горах Кыргызстана «Казавиаспас»

24 Июля 2018 18:03 232
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Альпинистов из Японии и Польши спас в горах Кыргызстана «Казавиаспас»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасательную операцию в горах Кыргызстана провел в июле «Казавиаспас», по следам неудачной посадки вертолета Ми-8 Министерства обороны Кыргызской Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данному запросу был направлен вертолет «Казавиаспас». Операция по спасению шла 2 часа 40 минут. Мы сделали 2 рейса. На борту вертолета находились 9 альпинистов: граждане Японии и Польши, 3 члена экипажа и 1 инструктор. 3 человека получили травмы и запросили помощь в виде предоставления воздушного судна. Альпинисты и экипаж были спасены и доставлены в ближайший населенный пункт. Со стороны Казахстана это был жест благотворительности», - сказал генеральный директор «Казавиаспас» Комитет по ЧС МВД РК Андрей Косолапов.

По информации генерала, «Казавиаспас», являясь авиационным подразделением Комитета по ЧС МВД РК, осуществляет авиационную поддержку мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Воздушные суда «Казавиаспаса» выполняют полеты по доставке спасательных отрядов и спецтехники в зоны чрезвычайных происшествий.

Кроме задач, выполняемых на территории Республики Казахстан, «Казавиаспас» привлекается и к международным операциям.

 

Автор: Гульмира Сарбасова

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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