Альпинистов из Японии и Польши спас в горах Кыргызстана «Казавиаспас»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасательную операцию в горах Кыргызстана провел в июле «Казавиаспас», по следам неудачной посадки вертолета Ми-8 Министерства обороны Кыргызской Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному запросу был направлен вертолет «Казавиаспас». Операция по спасению шла 2 часа 40 минут. Мы сделали 2 рейса. На борту вертолета находились 9 альпинистов: граждане Японии и Польши, 3 члена экипажа и 1 инструктор. 3 человека получили травмы и запросили помощь в виде предоставления воздушного судна. Альпинисты и экипаж были спасены и доставлены в ближайший населенный пункт. Со стороны Казахстана это был жест благотворительности», - сказал генеральный директор «Казавиаспас» Комитет по ЧС МВД РК Андрей Косолапов.

По информации генерала, «Казавиаспас», являясь авиационным подразделением Комитета по ЧС МВД РК, осуществляет авиационную поддержку мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Воздушные суда «Казавиаспаса» выполняют полеты по доставке спасательных отрядов и спецтехники в зоны чрезвычайных происшествий.

Кроме задач, выполняемых на территории Республики Казахстан, «Казавиаспас» привлекается и к международным операциям.

Автор: Гульмира Сарбасова