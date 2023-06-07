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Альпинистов-домушников поймали полицейские Павлодара

Автор:  
Антон Гагарин
7 Июня 2023, 12:21
Альпинистов-домушников поймали полицейские Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре трое молодых людей спустились с крыши многоэтажки, разбили окно квартиры на девятом этаже, проникли внутрь, украли золотые часы и деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками области задержаны трое павлодарцев в возрасте 20-24 лет, подозреваемых в краже по улице Набережная. Молодые люди, предварительно узнав, что хозяин квартиры уехал в отпуск, спустились с помощью троса с крыши дома на девятый этаж, и, разбив окно, совершили кражу имущества», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Их добычей стали деньги и золотые часы. Общий ущерб от кражи составил 800 тыс тенге, добавили стражи порядка.

«В конце мая задержан 42-летний житель Экибастуза, который в день своего освобождения из мест лишения свободы совершил кражу ноутбука стоимостью 200 тыс тенге. Мужчина проник в частный дом по улице Минина путем отжима пластикового окна», - привели еще один пример в ДП.

По фактам краж в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан. Полиция проверяет причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений.

«С начала 2023 года зарегистрировано 613 краж, что на 17 % ниже аналогичного периода прошлого года. Из общего количества зарегистрировано 51 квартирная кража, что на 29% ниже прошлого года. В летнее время квартирные кражи регистрируются в выходные дни, когда большое количество граждан уезжает на отдых. При этом слабая техническая укрепленность квартир, низкое качество дверных запирающих устройств, халатное отношение граждан к сохранности своего имущества влияют на способы совершения краж», - отметил начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

По его слова, в Павлодарской области предметом преступного посягательства в результате совершения краж становится буквально все: от ювелирных изделий до продуктов питания из холодильника. Наиболее часто похищаются деньги, золотые изделия, шубы, бытовая техника.

«Как показывает практика, краденое реализуется через проверенные злоумышленниками каналы сбыта. Зачастую похищенное имущество продается посетителям рынков, сдается в ломбарды и комиссионные магазины», - добавили в правоохранительных органах.


МВД РК  
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