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Альпинистка из России спасена в горах Заилийского Алатау

5 Января 2019 00:01 76
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Альпинистка из России спасена в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы совместно с казахстанскими альпинистами спасли в горах Заилийского Алатау россиянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Службы спасения города Алматы».

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«4 января в Службу спасения г.Алматы, на номер «109», в 16:16 поступил вызов о том, что при спуске в верховье Малого Алматинского ущелья получила травму ноги альпинистка из России (1990 г.р.). Самостоятельно передвигаться она не могла. Необходима помощь спасателей», - говорится в сообщении пресс-службы «Службы спасения города Алматы».

Рядом с девушкой были профессиональные альпинисты «Федерации альпинизма и скалолазания Республики Казахстан», которые оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и спустили её ниже озера Маншук Маметовой, где прибывшие спасатели Службы «109» г. Алматы присоединились к группе.

При помощи альпинистского снаряжения они совместно эвакуировали пострадавшую до экипажа «109», после спасатели доставили её до ВСК «Медеу», где ожидала бригада «Скорой медицинской помощи» для доставки в стационар.

Альпинистка из России спасена в горах Заилийского Алатау

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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