Альпинистка из России спасена в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы совместно с казахстанскими альпинистами спасли в горах Заилийского Алатау россиянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Службы спасения города Алматы».

«4 января в Службу спасения г.Алматы, на номер «109», в 16:16 поступил вызов о том, что при спуске в верховье Малого Алматинского ущелья получила травму ноги альпинистка из России (1990 г.р.). Самостоятельно передвигаться она не могла. Необходима помощь спасателей», - говорится в сообщении пресс-службы «Службы спасения города Алматы».



Рядом с девушкой были профессиональные альпинисты «Федерации альпинизма и скалолазания Республики Казахстан», которые оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и спустили её ниже озера Маншук Маметовой, где прибывшие спасатели Службы «109» г. Алматы присоединились к группе.



При помощи альпинистского снаряжения они совместно эвакуировали пострадавшую до экипажа «109», после спасатели доставили её до ВСК «Медеу», где ожидала бригада «Скорой медицинской помощи» для доставки в стационар.



