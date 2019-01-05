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Альпинистка из России спасена в горах Заилийского Алатау
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы совместно с казахстанскими альпинистами спасли в горах Заилийского Алатау россиянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Службы спасения города Алматы».
«4 января в Службу спасения г.Алматы, на номер «109», в 16:16 поступил вызов о том, что при спуске в верховье Малого Алматинского ущелья получила травму ноги альпинистка из России (1990 г.р.). Самостоятельно передвигаться она не могла. Необходима помощь спасателей», - говорится в сообщении пресс-службы «Службы спасения города Алматы».
Рядом с девушкой были профессиональные альпинисты «Федерации альпинизма и скалолазания Республики Казахстан», которые оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и спустили её ниже озера Маншук Маметовой, где прибывшие спасатели Службы «109» г. Алматы присоединились к группе.
При помощи альпинистского снаряжения они совместно эвакуировали пострадавшую до экипажа «109», после спасатели доставили её до ВСК «Медеу», где ожидала бригада «Скорой медицинской помощи» для доставки в стационар.
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