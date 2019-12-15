Альпинарий и парящие сады появятся в ботаническом саду Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска полным ходом идет реконструкция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Достопримечательность Северного Казахстана с более чем 100-летней историей в скором времени обновится. Сейчас на территории ботанического сада есть оранжерея, зимний сад, вольеры для птиц и животных, пруд. Экскурсовод Наталья Шаль говорит, что после реконструкции появится альпинарий и парящие сады. Для альпинария уже сделали возвышенность. На ней будет большая смотровая площадка, на спусках – водопад. Высадят красивые растения. Недалеко от входа в ботанический сад обустроят интересную зону – парящие сады. Планируется, что там будут зеркала и подвесные клумбы.

«Будут делать искусственный водоем, аллеи. Отремонтировали статуи, фонтаны. Работают скульпторы, художники. По проекту должно быть очень красиво», - отметила Н.Шаль.

В самом же плане реконструкции, представленном областным акиматом, говорится о капитальном ремонте вентиляционной системы, ремонте вольеров, фонтанов, пруда, входной арки, ротонды, зимнего сада, сооружении малых архитектурных форм, укладке тротуарной плитки и других работах, которые должны преобразить ботанический сад. Всего на реконструкцию потратят более 150 млн тенге.

Реконструкции оранжерея ждала давно. Много лет ботанический сад буквально выживал, его сотрудники работали на голом энтузиазме и все же сохранили уникальную коллекцию растений. На территории оранжереи живут декоративные кролики, черепахи, беркуты, лунь болотные, куры, утки, белки дегу, милая шиншилла, морские свинки. Сюда привозят раненых лебедей.

В 2018 году оранжерею передали на баланс школы искусств «Жас дарын». Тогда местные власти объясняли, почему ботанический сад оказался именно в этой организации.