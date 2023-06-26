Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Июня 2023, 07:50
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США Фото: instagram.com/almiratursyn

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская актриса Альмира Турсын, ставшая известной после роли легендарной царицы массагетов Томирис в исторической картине Акана Сатаева, завоевала призовое место в международном конкурсе красоты «Mrs Globe», передает МИА «Казинформ».

Осенью 2022 года Альмира Турсын завоевала титул Mrs. Globe Kazakhstan и путевку в мировой финал конкурса красоты в Калифорнии, США.

«Мне дали звание «1-ая вице миссис Globe». То есть, 2-ое место», - сообщила актриса на своей странице в Instagram.

Как проинформировали на странице конкурса Mrs. Globe Kazakhstan в Instagram, еще две участницы от Казахстана вошли в топ 5, получили титулы королев, фирменные короны и ленты Globe.

Жанна Сахариева - 4-я вице миссис, категория 45+

Индира Кульбаева - 4-я вице миссис, категория Plus size.

«Девушки своими образами, харизмой, внешностью привлекали внимание всех участниц и гостей конкурса.Наши девушки - истинный образец красоты, достоинства и восхищения», - отметили организаторы казахстанского конкурса.
Победительницей конкурса красоты Mrs Globe 2023 («Миссис Земной шар»), в котором участвуют замужние женщины, ведущие благотворительную деятельность, завершившегося в воскресенье, 25 июня, стала Лана Глумакова из Беларуси.

Напомним, алматинка Альмира Турсын, психолог по образованию и коуч по личностному развитию. В начале февраля 2018 года буквально проснулась знаменитой, когда ее утвердили на главную роль в историческом фильме. Ее фотография в костюме царицы массагетов разнеслась по просторам Казнета, а внешность девушки назвали эталоном казахской красоты.

В марте 2018 года Альмира Турсын дала МИА «Казинформ» свое первое публичное интервью.


Культура   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК