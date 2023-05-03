Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Альмира Тулегенова возглавила управление координации занятости и социальных программ ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 15:19
Альмира Тулегенова возглавила управление координации занятости и социальных программ ЗКО Фото: пресс-служба акимата ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя управления координации занятости и социальных программ области назначена Тулегенова Альмира Мухитовна, передает МИА «Казинформ».

Тулегенова Альмира Мухитовна родилась в 1980 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончила технический колледж Западно-Казахстанского аграрного университета по специальности «Бухгалтерский учет и контроль, анализ хозяйственной деятельности» и Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Трудовую деятельность начала в 1998 году бухгалтером Подстепновской средней школы Теректинского района.

В разные годы работала: бухгалтером Теректинского районного отдела образования, главным экономистом Теректинского районного отдела финансов, главным специалистом районного отдела экономики и бюджетного планирования, заместителем руководителя отдела, руководителем Теректинского районного отдела занятости и социальных программ, руководителем Теректинского районного отдела экономики и финансов.

С 2017 года до нового назначения занимала должность руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска.


Западно-Казахстанская область   Назначения   Регионы   Уральск  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстану нужна сильная армия, орден Президенту Таджикистана, ВОЗ отменил пандемию - обзор событий за неделю
Казахстану нужна сильная армия, орден Президенту Таджикистана, ВОЗ отменил пандемию - обзор событий за неделю
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе