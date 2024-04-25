В рамках «Недели с Al Jazeera», проходящей в эти дни в Астане, руководители катарской телекомпании встретились с коллективом ТРК Президента и ознакомились с деятельностью крупнейшего в Казахстане медиахолдинга, передает агентство Kazinform.

Коллегам показаны творческие и технические возможности ресурсов ТРК Президента: телеканалов Jibek joly, Silk Way и Silk Way Cinema, МИА Kazinform, Центра документального кино.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Участники встречи обменялись мнениями о ходе «Недели с Al Jazeera» в международной школе журналистики MNU, организованной ТРК Президента РК и Al Jazeera Media Network.

Доктор Мостефа Суаг, руководитель телекомпании Al Jazeera отметил важность мероприятия, в ходе которого специалисты катарского телеканала проводят недельный тренинг для казахстанских студентов и журналистов по актуальным вопросам современных медиа.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

— Я считаю, что дни, проведенные в Астане, очень насыщенные и плодотворные. Организация тренинга проходит на высоком уровне, а участники поражают своей активностью и интересом к стандартам и стилю нашей телекомпании. И мы также видим, что ваша школа журналистики имеет сильные традиции и не отстает от мировых трендов. Вместе с тем, хотел бы еще отметить красоту вашей страны и ее большой потенциал в сфере туризма, — сказал в разговоре доктор Мостефа Суаг.

Напомним, в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Катар в феврале 2024 года подписан Меморандум о сотрудничестве между ТРК Президента и Al Jazeera.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

— Совместные проекты ТРК с катарскими коллегами направлены на развитие сотрудничества в образовательной и информационной сферах. Это позволит аудитории наших стран больше узнавать о новостях регионов, а также обеспечить подготовку журналистов в соответствии с тенденциями и трендами медийной отрасли. Успех нашего первого совместного проекта «Неделя с Al Jazeera» не может не вдохновлять. Следующим этапом нашего сотрудничество станут другие проекты в сфере совместного производства контента и его обмена, — подчеркнула директор ТРК Президента Раушан Кажибаева.

Участникам «Недели с Al Jazeera» предоставлено более 100 часов теоретических и практических занятий по таким темам, как «Новостные репортажи», «Журналистика данных», «Мобильная журналистика», «Цифровой сторителлинг» и «Курсы ведущих новостей».

Фото: Kazinform

Подобное обучение проводится впервые не только в Казахстане, но и в регионе Центральной Азии. В завершение курса лекций студенты защитят курсовые проекты по каждому из направлений обучения, а также получат сертификаты Al Jazeera Media Institute.

Напомним, «Телерадиокомплекс Президента РК» является одной из крупнейших медиакомпаний Казахстана, в состав которой входят: телеканалы Jibek Joly, Silk Way, Silk Way Cinema, международное информационное агентство Kazinform, Центр документального кино.

Телекомпания Al Jazeera создана в 1996 году по указу эмира Катара. Телекомпания ведет вещание на арабском и английском языках в большинстве стран мира, имеет более 50 зарубежных бюро. Документальный контент выходит в эфир на телеканале Al Jazeera Docuтentary.