ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Альфонс-гастролер из Темиртау задержан полицейскими СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления криминальной полиции ДП СКО совместно с коллегами из УП города Петропавловска задержан житель города Темиртау, находящий в розыске за совершение ряда циничных краж.

Ранее судимый 34-летний мужчина подозревается в том, что знакомился с одинокими женщинами, а через 1-2 месяца, войдя в доверие, дожидался подходящего случая и, оставшись в квартире один, исчезал вместе с вещами. Такие преступления были совершены в Павлодаре, Темиртау и Абае.

Мужчина находился в розыске с апреля текущего года. Получив информацию о его возможном пребывании в Петропавловске, североказахстанские полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Среди прочего, были проверены съемные квартиры. На одной из них проживала одинокая горожанка, а вместе с ней — разыскиваемый, которого она содержала на свою зарплату.

«Женщине пришлось пережить неприятные минуты, когда она узнала, что мужчина, которому она доверилась, представился ей чужим именем и, возможно, готовился реализовать привычный сценарий. Подозреваемый передан инициатору розыска — Восточному отделу полиции УП города Темиртау. Всего с начала года сотрудниками криминальной полиции установлено семь уголовных преступников, объявленных в розыск по области. Кроме того, задержан один преступник для коллег из города Караганды и 12 — для стран ближнего зарубежья», — пояснил начальник управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.