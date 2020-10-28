Аль-Фараби сформировал философию религии, применимую для всех континентов - международный «круглый стол»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Творчество и взгляды ученого и мыслителя Абу Наср аль-Фараби ознаменовали собой возникновение Ренессанса мусульманской культуры. Такое мнение высказали участники «круглого стола» на тему «Универсальная интеллектуальная модель аль-Фараби», посвященного 1150-летию великого философа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Открывая онлайн-конференцию, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что взгляды аль-Фараби в области обществознания и политики значительно опережали процессы того времени.

«В оценке духовного наследия аль-Фараби Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал формировать ценностные ориентиры у подрастающего поколения казахстанцев на основе воззрений выдающихся мыслителей, каким был и аль-Фараби», - сказал глава дипмиссии.

Эту мысль продолжил выступивший следом ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Галымкаир Мутанов. Он напомнил, что в своих трудах великий философ особое значение отдавал роли разума и его созидательной составляющей.

«Для аль-Фараби формирование разумных граждан является делом первостепенной важности. Сегодня идеи его наследия очень актуальны и востребованы», - отметил Г. Мутанов.

По словам ректора, практической реализацией подходов мыслителя является формирование качественного человеческого капитала, главную роль котором «играет академическая университетская среда, способная реализовать задачи воспитания молодежи на основе интеграции знаний и духовности в духе глобальной гражданственности».

В свою очередь главный научный сотрудник Института Востоковедения Центра арабских и исламских исследований РАН Тауфик Ибрагим подчеркнул, что аль-Фараби выступил как первый крупный реформатор мусульманской мысли.

«При нем культура поднялась на качественно новый уровень, - сказал он. - Фараби обосновывает мысль о том, что Всевышний постоянно водительствует, что он дал нам разум и через разум нам помогает. Поэтому философия как наука - это такое же божественное откровение, как Коран и Библия. И не может быть противоречий между тем, что Всевышний дает в священных писаниях и в том, что он дает нам через человеческий разум».

«Философ аль-Фараби сформировал теорию и философию религии, которая годится для всех стран и континентов. Если бы мы ориентировались на те вещи, которые он изложил в этом трактате, то были бы сняты многие конфликты, в том числе в религиозной сфере. Такая широта мысли впервые прозвучала именно у аль-Фараби, - отметил Т. Ибрагим. - Наш Золотой век - Ренессанс мусульманской культуры ознаменовался появлением таких философов, как аль-Фараби, и последующими представителями его школы».

Научный советник Центра аль-Фараби Алтаев Жакыпбек рассказал о том, что особое место в научно-культурном наследии аль-Фараби занимает теория музыки и математики.

«Эстетические взгляды мыслителя на природу математики, музыки и поэзии еще не полностью изучены. Особенность музыкальных сочинений аль-Фараби заключается в применении математических методов. И сейчас актуальность искусствоведческих трудов Абу Наср аль-Фараби возрастает в контексте реставрации истории и культуры Великой Степи», - сказал А. Жакыпбек.

Как отметила старший научный сотрудник Института философии РАН Наталия Ефремова, аль-Фараби по праву считается родоначальником альсафы как одного из крупных направлений мусульманской мысли, которая развивала античные греческие образцы философствования.

«Он попытался уложить религиозное монотеистическое учение в рамки философии, - сказала она. - Аль-Фараби дал философское обоснование религиозной концепции творения. В его творчестве произошла исламизация философии и философизация ислама».

По итогам обмена мнениями участники дискуссии пришли к выводу о том, что духовное наследие аль-Фараби является бесценным достоянием для нынешнего поколения не только Казахстана, но всего мира. Его идеи по формированию справедливого общества, воспитанию добропорядочного человека должны лежать в основе главных принципов созидания современного общества и государства.