Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Альфа-Банк не будет начислять штрафы и пени по платежам во время ЧП

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Января 2022, 11:11
Альфа-Банк не будет начислять штрафы и пени по платежам во время ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа всех отделений Альфа-Банка приостановлена в соответствии с решением Национального банка с целью защиты клиентов и сотрудников финансовых учреждений. Сотрудники банка работают с государственными органами над восстановлением доступа к мобильному приложению для физических и юридических лиц, а также интернет-банкингу, банкоматам и терминалам Альфа-Банка, передает МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что ежемесячные платежи по кредитам для физических лиц, ИП, юридических лиц, а также по карте рассрочки Alfa Black, дата оплаты которых выпадает на период с 5 до 19 января 2022 года, не будут выноситься на просрочку. Штрафы и пени по таким платежам начисляться не будут.

В банке отмечают, что средства вкладчиков находятся в сохранности. Приоритетом Альфа-Банка является надежность, подтверждённая рейтингами международных агентств.

Альфа-Банк Казахстан представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings («BB-/В» прогноз «Стабильный») и Standard Poor’s («BB/B» прогноз «Стабильный»).


Банки   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане