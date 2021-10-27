Альберт Рау: Инвестиции ОАЭ будут способствовать появлению новых производств
«Межправительственное соглашение с ОАЭ, объем инвестиций которого, как известно, составляет более 6 млрд долларов США, охватывает большой круг вопросов и направлений. Каждое из них – это стратегические отрасли, которые непосредственно связаны в том числе с обеспечением энергетической, продовольственной безопасности страны, с развитием логистического потенциала Казахстана. И потому, привлекая инвестиции в эти сферы, Казахстан делает большой шаг вперед», - уверен Альбер Рау.
По словам депутата Мажилиса, помимо чисто практической выгоды, которую получит Казахстан в виде внедрения передовых международных технологий, наша страна параллельно будет работать и над совершенствованием отечественного законодательства.
«Повышение инвестиционной привлекательности, в том числе путем приведения законов в соответствие с международными стандартами, скажется на увеличении количества инвесторов, появлении в стране новых модернизированных производств, создании новых рабочих мест и развитии экономики в целом», - отметил Альберт Рау.