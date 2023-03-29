Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Альберт Рау и Дания Еспаева избраны заместителями председателя Мажилиса Парламента РК

Серик Сабеков
29 Марта 2023, 13:01
Альберт Рау и Дания Еспаева избраны заместителями председателя Мажилиса Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Альберт Рау и Дания Еспаева избраны заместителями председателя Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Их кандидатуры были предложены спикером палаты Ерланом Кошановым.

В ходе голосования на пленарном заседании Мажилиса за кандидатуру Альберта Рау проголосовало 96 из 97 депутатов, один воздержался.

За кандидатуру Дании Еспаевой проголосовало 94 из 97 депутатов - один депутат не проголосовал, двое воздержались.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента.


Мажилис   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО