«Аль-Багдади умер как собака»: Дональд Трамп сообщил об уничтожении лидера ДАИШ

ВАШИНГТОН. ГОЛОС АМЕРИКИ - КАЗИНФОРМ - Лидер террористической организации ДАИШ («Исламское государство», запрещена в Казахстане) Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате операции американских военных в Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Голос Америки».

«Прошлой ночью Соединенные Штаты совершили правосудие над террористическим лидером номер один в мире», – заявил президент США. «Ни один американский военнослужащий не погиб в ходе операции», – отметил Трамп. Он добавил, что убито много боевиков аль-Багдади.

По словам президента, лидер ИГ пытался бежать по подземному ходу, «непрерывно скуля, плача и крича». Трамп уточнил, что аль-Багдади привел в действие пояс смертника, из-за чего погибли трое детей. По его словам, аль-Багдади умер «как трус» и «как собака». Президент назвал операцию против аль-Багдали «невероятным успехом». Высоко оценив мужество и профессионализм американских военных, Трамп также выразил признательность Турции, России и Ираку за содействие.

Ранее представитель правительства США подтвердил, что прошлой ночью военные США нанесли удар по аль-Багдади в провинции Идлиб. Сообщается, что во время операции лидер ИГ подорвал себя с помощью пояса смертника и что идет идентификация убитого по его ДНК. Белый дом ранее заявил, что президент Дональд Трамп в воскресенье выступит с «важным заявлением».

«Только что произошло нечто очень важное», – написал Трамп в «Твиттере» в субботу. Сообщается также, что в ходе проведенной операции использовались вертолеты, самолеты и беспилотники.

В июле в докладе ООН сообщалось, что «среди людей, которые перебрались в провинцию Идлиб», были высокопоставленные лидеры «Исламского государства». Ошибочные сообщения о смерти Багдади поступали несколько раз. Последняя аудиозапись, на которой, предположительно, был записан его голос, была опубликована в сентябре. Говорящий говорил, что война против США и их союзников далека от завершения. В более чем 30-минутном обращении предполагаемый Багдади говорил о том, что США «погрязают в трясине Ирака и Афганистана», отметив, что Вашингтон не в силах помочь своим союзникам в регионе и в мире. «Теперь он может лишь заниматься пустыми разговорами и давать ложные обещания своим партнерам», – говорил голос на записи. «Колеса истощения по милости Аллаха крутятся хорошо, ежедневно и на разных фронтах», – добавил голос.

В 2016 году США предложили награду в 25 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы привлечь Багдади к ответственности. Был только один другой человек, лидер «Аль-Кайды» Айман аль-Завахири, за которого предлагали столь высокую награду. Багдади родился в 1971 году в иракской Самарре. В какой-то момент между 2003 и 2009 годом он был захвачен американскими войсками и содержался в центре содержания заключенных Кэмп-Букка, после чего был освобожден. В 2014 году он провозгласил создание «халифата» «Исламского государства» в Сирии и Ираке, а себя – халифом.

«Исламское государство» быстро взяло под контроль значительную часть Ирака и Сирии и на своем пике контролировало до 40 процентов Ирака. В июле 2017 года иракское правительство объявило о победе над «Исламским государством» в Мосуле. Премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил о полной победе над группировкой боевиков в декабре 2017 года. В марте 2019 года поддерживаемые США Сирийские демократические Сирии объявил об освобождении Багхуза – последней территории Сирии, которую контролировало «Исламское государство».