+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 5 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акжурек Танатаров призвал молодежь не подаваться на провокации в связи с конфликтом в Кордае

8 Февраля 2020 17:21
Поделиться:
Акжурек Танатаров призвал молодежь не подаваться на провокации в связи с конфликтом в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призер Лондонской Олимпиады, известный спортсмен Акжурек Танатаров высказался по конфликту в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алтынбек Коразбаев призвал народ руководствоваться рассудком и не давать волю агрессии
Нет никаких оснований придавать бытовому конфликту в Кордайском районе межэтнический окрас - Сауытбек Абдрахманов Правительственная комиссия прибыла в Кордайский район Олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов призвал своих земляков к спокойствию

«Наш народ всегда славился гостеприимством, нам присущи спокойствие, широта души и дружелюбие. Я хорошо знаю жителей Кордайского района, там живут люди, далекие от всяких конфликтов. К сожалению, случилось такое неприятное событие. Говорят же «Нет плохой нации – есть плохие люди», поэтому здесь из-за одного-двух людей, которые не сумели проявить спокойствие, имело место такая трагедия», - сказал Акжурек Танатаров.

Вместе с тем спортсмен призвал молодежь не поддаваться на провокации.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.

фото: prosports.kz
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив