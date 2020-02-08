Акжурек Танатаров призвал молодежь не подаваться на провокации в связи с конфликтом в Кордае
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призер Лондонской Олимпиады, известный спортсмен Акжурек Танатаров высказался по конфликту в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш народ всегда славился гостеприимством, нам присущи спокойствие, широта души и дружелюбие. Я хорошо знаю жителей Кордайского района, там живут люди, далекие от всяких конфликтов. К сожалению, случилось такое неприятное событие. Говорят же «Нет плохой нации – есть плохие люди», поэтому здесь из-за одного-двух людей, которые не сумели проявить спокойствие, имело место такая трагедия», - сказал Акжурек Танатаров.
Вместе с тем спортсмен призвал молодежь не поддаваться на провокации.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.фото: prosports.kz
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