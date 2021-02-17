Акжоловцы просят снизить таможенные пошлины на сырье для отечественных товаропроизводителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе Парламента РК просят снизить таможенные пошлины на сырье, материалы и оборудование, завозимые из-за рубежа, для отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня наш рынок заполонили товары Турции, Беларуси, России, Китая. Правительство Турции для продвижения своих товаров субсидирует аренду магазинов и создание сети франчайзинга, возмещает инвестиции и расходы на оборудование, отменило импортные пошлины на сырье, не производимое в стране. Аналогичные меры частично применяют Россия и Беларусь», - сказала мажилисмен Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

По словам депутата, в Беларуси не менее 30% полочного пространства торговой сети отдают отечественным товарам. В России рассматривают предложения об увеличении этой доли до 40%, кроме того, там запрещено приобретение импортных товаров легкой промышленности для госнужд компаниям и госкорпорациям при наличии собственного производства этих товаров.

В Казахстане же отечественные товары слабо представлены во всех торговых сетях из-за высокой аренды торговых центров класса «А» (стоимость бутика 50 кв. м обходится в почти в 2 млн тенге в месяц) и единовременных взносов за 3 месяца вперед – это увеличивает конечную стоимость изделий на 30-50%. В итоге, товары становятся неконкурентными в сравнении с аналогичными товарами соседних стран.

«Пандемия показала, как наша страна зависит от импорта простых медицинских средств индивидуальной защиты (СИЗы). В связи с тем, что СИЗы (защитные маски, одноразовые комбинезоны, костюмы халаты) отнесены к медицинским изделиям, наши производители не могут изготовить их на местных швейных предприятиях, как это делается в России и в Узбекистане. В стране отсутствуют и достаточные материальные резервы по СИЗам. Создание таких резервов также обеспечило бы гарантированный объем заказов для предприятий», - считает Дания Еспаева.

Депутат продолжила, что только при наличии долгосрочных регулярных закупок отечественных товаров со стороны государства и квазигоссектора, производители будут иметь возможность не только сохранить производство, но и модернизировать его.

Для модернизации необходима еще и возможность приобретения оборудования в лизинг с последующей компенсацией затрат не менее 30% - это практикуют наши соседи.

«Кроме того, партия «Ак жол» неоднократно заявляла о необходимости применения дифференцированной ставки НДС для приоритетных секторов, к которым относится и легкая промышленность. Мы предлагали понизить таможенные пошлины на сырье, материалы и оборудование для товаропроизводителей. В себестоимости продукции этой отрасли сырье, в основном импортное, составляет 60%. В настоящее время предприятия сигнализируют о необходимости именно этих мер - они оказали бы существенную поддержку легкой промышленности», - подчеркнула Дания Еспаева.

На основании вышеизложенного фракция «Ак жол» просит:

1) возмещать часть затрат по маркетинговому продвижению отечественных товаров и арендной платы;

2) обеспечить присутствие на полках торговых сетей не менее 10% товаров лёгкой промышленности отечественного производства с доведением в последующем до 30%;

3) по аналогии с российским законодательством в рамках госзакупа установить минимальную долю товаров казахстанского происхождения при наличии производства этих товаров в Казахстане;

4) освободить от таможенных пошлин сырье и комплектующие, которые не производятся в Казахстане;

5) установить пониженную ставку НДС в размере 3% для предприятий лёгкой промышленности.