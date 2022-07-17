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«Акжайык» обыграл «Каспий» в матче Кубка Казахстана
17 Июля 2022 22:08

«Акжайык» обыграл «Каспий» в матче Кубка Казахстана

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Кубка Казахстана уральский «Акжайык» на своем поле сыграл с актауским «Каспием», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние стало первым для уральцев после официальной отставки украинского специалиста Владимира Мазяра.

Первый гол был забит гостями перед перерывом, его на свой счет записал Павел Киреенко. На старте второй половины хозяева выровняли положение усилиями Тома Табатадзе, следом грузин оформил дубль, а увеличил разрыв Илья Коваленко. 3:1 — сильнее уральцы.

Теперь у «Акжайыка» стало три очка, и он вышел на второе место в квартете В, первое с шестью занимает кызылординский «Кайсар», по одному набрали петропавловский «Кызыл-Жар» и «Каспий».

«Акжайык» — «Каспий» 3:1 (0:1)
Голы: Киреенко 39 (0:1), Табатадзе 49 (1:1), Табатадзе 58 (2:1), Коваленко 60 (3:1).




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