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Акжаркын Турлыбай может быть передана в РК для отбытия наказания – Генпрокуратура

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
18 Сентября 2019, 12:31
Акжаркын Турлыбай может быть передана в РК для отбытия наказания – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК будет добиваться выдачи из Китая Акжаркын Турлыбай. Об этом сообщил журналистам заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М.Ахметжанова, казахстанская сторона запросит выдачу А.Турлыбай для отбывания наказания на родине в случае, если суд в КНР вынесет обвинительный приговор.

«Сегодня дело находится на стадии обжалования приговора. С Китаем у нас есть двустороннее Соглашение о выдаче осужденных лиц. Будем ждать окончательного вердикта китайского правосудия. Если оправдают, то это очень хорошо», – сказал М.Ахметжанов.

По его словам, в случае вынесения обвинительного приговора китайским судом, А.Турлыбай может обратиться к казахстанской стороне и может быть направлен вопрос о передаче ее в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания.

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту города Гуанчжоу (КНР), она была обвинена в контрабанде наркотиков и приговорена к пожизненному заключению. Суд апелляционной инстанции отменил этот приговор, но окончательное решение еще не принято.

На заседании Мажилиса был одобрен проект Закона ««О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции».


Генпрокуратура   Китай   Судебный процесс  
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