16 Мая 2022 12:38

Акжаркын Турлыбай может быть экстрадирована в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Адвокат Сункар Нурмагамбетов сообщил, что существует реальная возможность возвращения девушки на родину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2014 году в аэропорту Гуанчжоу была задержана Акжаркын Турлыбай. В том же году в городе Хошимин арестована ростовчанка Мария Дапирка. Центральноазиатским региональным информационным координационным центром девушки признаны жертвами нигерийской наркогруппировки, обе осуждены и отбывают пожизненные сроки. Относительно Акжаркын Турлыбай ждем скорейшей передачи в Казахстан», - написал в сети Facebook адвокат Сункар Нурмагамбетов.

По словам адвоката, на передачу Марии Дапирка может повлиять пандемия, нарушение коммуникаций и ситуация с РФ в мире.

Сункар Нурмагамбетов подчеркнул, что существует реальная возможность возвращения девушек к себе на родину.

Ранее сообщалось, что дело Акжаркын Турлыбай на постоянном контроле Президента РК.

Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили.

Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай.

В 2019 году сообщалось, что приговор в отношении Акжаркын Турлыбай оставлен без изменений.



