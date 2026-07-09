Акжан: История, которая становится символом

История редкой ахалтекинской кобылицы, родившейся в Астане, вышла далеко за пределы Казахстана и заставила вновь задуматься о роли культурных символов в современном обществе. Таким мнением поделился член Союза журналистов Таджикистана Карим Хайдар, передает Kazinform.

По мнению автора, иногда символом страны становится не величественное здание, не политическое событие и не экономический успех. Им может оказаться простой, но наполненный глубоким смыслом образ, который постепенно становится близким людям. Именно так, как представляется автору, складывается история Акжан — редкой ахалтекинской кобылицы, родившейся в Астане и за короткое время привлекшей внимание далеко за пределами Казахстана.

Карим Хайдар считает, что интерес к Акжан объясняется не только её необычной красотой. Молодая кобылица принадлежит к редкой изабелловой масти ахалтекинской породы. Её золотистый окрас, особенно заметный при солнечном свете, сделал фотографии Акжан популярными в социальных сетях и привлёк внимание зарубежных средств массовой информации. Однако, по мнению автора, за внешней красотой этой истории стоит нечто большее. Для народов Центральной Азии лошадь всегда была частью культуры, истории и мировоззрения. Она была верным спутником воина, символом свободы, силы и стремления вперёд.

Фото: Kazinform

— Как журналист из Таджикистана, я с особым интересом наблюдаю за тем, как вокруг образа Акжан постепенно формируется новый культурный символ соседней страны, — пишет автор.

Он отмечает, что в таджикской культуре невозможно говорить о благородной лошади, не вспоминая Рахша — легендарного коня богатыря Рустама из бессмертной поэмы Абулкасима Фирдавси «Шахнаме». Для героя он был не просто животным, а верным другом и соратником, который разделял с ним трудности и победы.

Вместе с тем у казахского народа, по словам автора, таким символом на протяжении веков является тулпар — крылатый конь из народных преданий и эпосов, воплощающий силу, свободу и мечту о достижении цели.

— Разные легенды и разные художественные образы, но единое понимание того, какое место занимает лошадь в духовной культуре народов Центральной Азии, — отмечает Карим Хайдар.

По его мнению, именно поэтому история Акжан воспринимается не только как событие из жизни Казахстана. Она становится понятной и близкой многим людям региона, где уважение к традициям и исторической памяти передается из поколения в поколение.

Акжан родилась 30 марта 2025 года в Астане. Особое внимание к ней связано и с тем, что кобылица стала любимицей Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, отмечает Карим Хайдар. Позже в президентской конюшне появились ещё два жеребенка, имена которым также дал Президент Казахстана.

По мнению Карима Хайдара, для многих это стало отражением бережного отношения к национальным традициям и символам, которые связывают прошлое с настоящим.

Кроме того, автор обращает внимание, что сегодня многие исследователи городской среды отмечают: современным городам нужны не только новые здания, технологии и инфраструктура. Им необходимы истории и образы, которые помогают людям чувствовать связь с местом, где они живут.

— Астана давно стала символом современного Казахстана — его развития, открытости и стремления в будущее. Однако у каждого города есть потребность не только в архитектурных символах, но и в эмоциональных образах, которые становятся частью коллективной памяти, — отмечает Карим Хайдар.

В этом смысле, считает автор, история Акжан выходит за рамки рассказа о редкой лошади. Она превращается в историю о том, как традиционные ценности получают новое звучание в современном мире.

— Настоящие культурные символы невозможно создать только решениями или официальными заявлениями. Они появляются тогда, когда люди сами начинают видеть в них отражение своих представлений о красоте, достоинстве и национальной культуре, — пишет Карим Хайдар.

По его мнению, именно этот процесс сегодня можно наблюдать вокруг образа Акжан. В эпоху стремительного развития технологий общество вновь обращается к символам, напоминающим о гармонии человека с природой, уважении к историческим корням и ответственности перед будущими поколениями.

— История Акжан показывает: культурная память продолжает жить не только в книгах и памятниках, но и в образах, которые способны объединять людей. Возможно, именно так и рождаются символы новой эпохи — естественно, через искреннее признание общества, — заключил член Союза журналистов Таджикистана Карим Хайдар.

Как сообщалось ранее, кобылица Акжан — «Чистая душа» — становится брендом Великой степи, новым культурным символом. Кобылица редкой изабелловой масти, дочь чистокровных ахалтекинцев Ганатлы и Табыс — любимица Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.