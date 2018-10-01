Акын из Западного Казахстана стал призером республиканского айтыса

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Акын из Западного Казахстана Эльдар Ихсанов стал призером республиканского айтыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айтыс прошел в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области. Песенное состязании было посвящено 90-летию Кармакшинского района, а также 150-летию Турымбета жырау. В айтысе приняли участие 10 акынов из разных уголков страны.

Согласно решению жюри под руководством именитого жырау Алмаса Алматова, акын из Кызылорды Мухтар Ниязов стал обладателем главного приза - легкового автомобиля.



Первое место досталось кармакшинскому айтыскеру Сырыму Адильбеку (1 млн тенге), второе - Аруне Керимбек (700 тыс тенге) из Тараза. Эльдар Ихсанов из Уральска стал обладателем третьего места (500 тыс тенге).

«Мероприятие прошло на высоком уровне, участвовали сильнейшие акыны. Я состязался с Нурматом Мансуровым из Астаны», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Э. Ихсанов.

Отметим, это третий приз Эльдара в республиканских айтысах. Ранее акын был в числе призеров состязаний в Астане и Актобе.





Автор: Елжан Ералы



Перевод: Сабина Біржанқызы