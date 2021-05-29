Акватории пляжей обследуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области обследуются акватории пляжей всех населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области (служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ) провели обследование акваторий городских пляжей в городе Жанатасе Сарысуского района, - рассказал офицер УГО ДЧС Жамбылской области лейтенант Аббас Сулиев. – Было обследовано также озеро Жартас в городе Каратау Таласского района. В ходе этих мероприятий проведены профилактические беседы с населением по недопущению гибели людей на воде».

Спикер отметил, что в ходе проведенных мероприятий был обнаружен ряд нарушений, по которым местным исполнительным органам дан ряд рекомендаций.

«Необходимо очистить дно водоемов, установить линии поплавков, создать медицинские пункты на прилегающей территории, разместить запрещающие и предупреждающие знаки и стенды, установить щиты со спасательным оборудованием», - сказал офицер УГО ДЧС Жамбылской области лейтенант Аббас Сулиев.

Напомним, в регионе проводятся профилактические мероприятия по местам, запрещенным для купания и массового отдыха. Сотрудники ДЧС Жамбылской области совместно с представителями местных исполнительных органов совершают объезды акваторий водоемов, определяют опасные места для купания и отдыха людей, проводят разъяснительную работу по мерам безопасности на воде с жителями.

За минувший 2020 год на водоемах региона погибли 18 человек, из них восемь детей, рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области.



