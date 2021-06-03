Аквапарки на открытом воздухе и пляжи заработают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области «Об ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, территориальным государственным органам, Региональной палате предпринимателей «Атамекен», директору филиала акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» «Актюбинское отделение ГП», правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства всех форм собственности, жителям Актюбинской области поручено обеспечить:

1) реализацию критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Актюбинской области и с внедрением проекта мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой»;

2) разрешение деятельности аквапарков на открытом воздухе с соблюдением требований приложения 45 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

3) разрешение работы пляжей с соблюдением требований приложения 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

4) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением требований приложения 3 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №68 от 25 декабря 2020 года;

5) разрешение работы кинотеатров на открытом воздухе при соблюдении масочного режима, социальной дистанции;

6) разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

7) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

8) разрешение санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий;

9) разрешение автоэкспресса (еда на вынос) с соблюдением требований приложений 21, 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.