Аквапарк в Шымкенте нарушил требования карантина

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В ходе рейдовых мероприятий члены мониторинговой группы выявили расположенный в Абайском районе аквапарк, который работал не соблюдая карантинные требования. Работники зоны отдыха обслуживали гостей без медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По факту собраны необходимые материалы и направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

Шымкентские полицейские призывают жителей во время карантина действовать в соответствии с требованиями постановления главного санврача города и не допускать нарушений карантинного режима.