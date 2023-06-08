Акула съела туриста в Хургаде

ХУРГАДА. КАЗИНФОРМ - В Хургаде акула напала на отдыхающего возле пляжа отеля «Dream Beach», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Полиция Хургады сообщила в генконсульство России информацию о гибели россиянина в результате нападения акулы.





По данным полиции, мужчина уже несколько месяцев проживает в Египте и пришел поплавать в район «Dream Beach» в Хургаде. Однако, пока никаких документов погибшего полицейские в консульство не предоставили, поэтому официально данных о погибшем россиянине пока нет.

Генконсульство официально подтвердило информацию «Базы» о том, что погибший от нападения акулы – гражданин России.