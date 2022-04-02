Актюбинскую школьницу пригласили на учебу сразу 9 вузов мира

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Старшеклассницу из Актобе Гульназ Аманжолову пригласили на учебу сразу 9 вузов мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Г.Аманжолова подала документы для поступления в Drexel University, Simmons University, Pitzer College, Bocconi University, University of Pisa, Jacobs University, University of British Columbia, Ca Foscari University, Rollins College по специальности «Экономика и администрирование». Девять вузов приняли ее заявку.

«Я подала заявление на программу бакалавриата в 15 университетов разных стран, из них поступила в девять. Это результат усердной учебы и тщательной подготовки в НИШ. Сейчас я жду решения нескольких университетов Европы, Азии и Канады. Надеюсь, что в скором времени напишут из моего университета мечты», – признается Гулназ Аманжолова.

Чтобы получить приглашение от лучших вузов мира девушка прошла специальные тестовые задания. По результатам экзамена SAT Reasoning она набрала 1430 баллов, а средний балл IELTS у нее 7.5 из 9.

На данный момент Гульназ склоняется к Pitzer College, как к месту продолжения своего образования. Во-первых, он является одним из 5С университетов. 5С - это пять учебных заведений, располагающихся в Клермонте, Калифорния. Учась в одном университете, есть возможность обучаться и брать курсы в остальных четырех университетах. Во-вторых, Pitzer предоставляет ей финансирование в размере 85 000 долларов в год, что покрывает стоимость обучения, проживания, питания, и медицинской страховки.

По словам девушки, университеты стоит поделить на четыре категории, по шансам своего поступления. 1 – безопасный, 2 – подходящий, 3 – сложно поступить, но не университет мечты, 4 – университет мечты. Pitzer в списке ученицы относится к третьей категории университетов. Потому что туда сложно пройти, так как вероятность зачисления составляет 14 процентов.

Гульназ советует оценивать свои шансы на поступление перед подачей заявлений в вузы. И уметь правильно выбирать университеты, особенно обратить особое внимание на то, предоставлял ли университет полное финансирование иностранным студентам за последние несколько лет.