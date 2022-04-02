Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Актюбинскую школьницу пригласили на учебу сразу 9 вузов мира

Автор:  
Самал Ендибаева
2 Апреля 2022, 00:22
Актюбинскую школьницу пригласили на учебу сразу 9 вузов мира

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Старшеклассницу из Актобе Гульназ Аманжолову пригласили на учебу сразу 9 вузов мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Г.Аманжолова подала документы для поступления в Drexel University, Simmons University, Pitzer College, Bocconi University, University of Pisa, Jacobs University, University of British Columbia, Ca Foscari University, Rollins College по специальности «Экономика и администрирование». Девять вузов приняли ее заявку.

«Я подала заявление на программу бакалавриата в 15 университетов разных стран, из них поступила в девять. Это результат усердной учебы и тщательной подготовки в НИШ. Сейчас я жду решения нескольких университетов Европы, Азии и Канады. Надеюсь, что в скором времени напишут из моего университета мечты», – признается Гулназ Аманжолова.

Чтобы получить приглашение от лучших вузов мира девушка прошла специальные тестовые задания. По результатам экзамена SAT Reasoning она набрала 1430 баллов, а средний балл IELTS у нее 7.5 из 9.

На данный момент Гульназ склоняется к Pitzer College, как к месту продолжения своего образования. Во-первых, он является одним из 5С университетов. 5С - это пять учебных заведений, располагающихся в Клермонте, Калифорния. Учась в одном университете, есть возможность обучаться и брать курсы в остальных четырех университетах. Во-вторых, Pitzer предоставляет ей финансирование в размере 85 000 долларов в год, что покрывает стоимость обучения, проживания, питания, и медицинской страховки.

По словам девушки, университеты стоит поделить на четыре категории, по шансам своего поступления. 1 – безопасный, 2 – подходящий, 3 – сложно поступить, но не университет мечты, 4 – университет мечты. Pitzer в списке ученицы относится к третьей категории университетов. Потому что туда сложно пройти, так как вероятность зачисления составляет 14 процентов.

Гульназ советует оценивать свои шансы на поступление перед подачей заявлений в вузы. И уметь правильно выбирать университеты, особенно обратить особое внимание на то, предоставлял ли университет полное финансирование иностранным студентам за последние несколько лет.


Актюбинская область   Образование   Вузы   МОН  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане