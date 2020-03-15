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Актюбинскую область посетила правительственная делегация
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 14 марта в Актобе прибыла делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Ералы Тугжановым. Рабочая группа приехала в целях выполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке плана конкретных антикризисных мер, связанных с экономической ситуацией в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
В состав делегации вошли помощник Президента Канат Бозумбаев, министр энергетики Нурлан Ногаев, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, а также вице-министры здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики.
В одном из бизнес-центров Актобе прошло совещание с участием руководителей крупных предприятий региона.
«Сложная экономическая ситуация в мире напрямую связана со снижением цен на нефть. На экономику повлияла и эпидемия коронавируса в мире. Президент поручил Правительству принять меры по выполнению всех обязательств, обеспечению социальной стабильности, занятости населения. Нам необходимо обсудить актуальные вопросы, принять соответствующие меры», - сказал Ералы Тугжанов.
Аким области Ондасын Уразалин проинформировал о текущей ситуации в нефтегазовом секторе региона.
«В сфере промышленности области действуют 868 предприятий, в которых работают более 80 тысяч человек. В рамках принятых государственных программ в горнодобывающей промышленности региона наблюдается ежегодный рост объемов выпуска продукции. Нефтегазовая отрасль занимает самую весомую долю и составляет свыше 35% в структуре промышленности региона. Несмотря на снижение цены на нефть АО «СНПС Актобемунайгаз» выполнило поручение Главы государства о повышении заработной платы 6500 работников на 33%», - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин.
В этой связи аким области обратился к Ералы Тугжанову с просьбой о необходимости усиления контроля за исполнением контрактных обязательств по обучению работников и правил закупок для недропользователей.
Глава региона отметил, что есть необходимость и в повышении требований казахстанского содержания в поставках продукции. Заместитель Премьер-Министра поручил руководителям ТОО ККБК «Великая стена», «Восток нефть и сервисное обслуживание» решить эти вопросы в ближайшее время.
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