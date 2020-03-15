Актюбинскую область посетила правительственная делегация

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 14 марта в Актобе прибыла делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Ералы Тугжановым. Рабочая группа приехала в целях выполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке плана конкретных антикризисных мер, связанных с экономической ситуацией в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В состав делегации вошли помощник Президента Канат Бозумбаев, министр энергетики Нурлан Ногаев, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, а также вице-министры здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики.

В одном из бизнес-центров Актобе прошло совещание с участием руководителей крупных предприятий региона.

«Сложная экономическая ситуация в мире напрямую связана со снижением цен на нефть. На экономику повлияла и эпидемия коронавируса в мире. Президент поручил Правительству принять меры по выполнению всех обязательств, обеспечению социальной стабильности, занятости населения. Нам необходимо обсудить актуальные вопросы, принять соответствующие меры», - сказал Ералы Тугжанов.

Аким области Ондасын Уразалин проинформировал о текущей ситуации в нефтегазовом секторе региона.

«В сфере промышленности области действуют 868 предприятий, в которых работают более 80 тысяч человек. В рамках принятых государственных программ в горнодобывающей промышленности региона наблюдается ежегодный рост объемов выпуска продукции. Нефтегазовая отрасль занимает самую весомую долю и составляет свыше 35% в структуре промышленности региона. Несмотря на снижение цены на нефть АО «СНПС Актобемунайгаз» выполнило поручение Главы государства о повышении заработной платы 6500 работников на 33%», - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин.

В этой связи аким области обратился к Ералы Тугжанову с просьбой о необходимости усиления контроля за исполнением контрактных обязательств по обучению работников и правил закупок для недропользователей.

Глава региона отметил, что есть необходимость и в повышении требований казахстанского содержания в поставках продукции. Заместитель Премьер-Министра поручил руководителям ТОО ККБК «Великая стена», «Восток нефть и сервисное обслуживание» решить эти вопросы в ближайшее время.