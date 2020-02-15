Актюбинского чиновника привлекут к ответственности за вождение в нетрезвом виде

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За вождение в нетрезвом виде к дисциплинарной ответственности привлекут заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области. Дисциплинарное дело было рассмотрено в ходе заседания Совета по этике в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

32-летний заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нуртай Сертаев был задержан полицейскими за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2019 года.

Члены Совета по этике, рассмотрев обстоятельства дела, решили рекомендовать руководителю госоргана наложить на своего подчиненного, нарушившего этический кодекс госслужащих, дисциплинарное взыскание в виде строго выговора.

Также было рассмотрено дело в отношении исполняющего обязанности акима Караулкельдинского сельского округа Байганинского района, который незаконно выдал земельный участок местному жителю. По итогам рассмотрения дела было рекомендовано наложить на него дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Всего в 2019 году Советом по этике было рассмотрено 26 дисциплинарных дел, в отношении 21 госслужащего вынесены рекомендации о привлечении к дисциплинарной ответственности, привлечены к ответственности 733 госслужащих. Из них по нарушениям Этического Кодекса - 18.

​Заведующий секретариатом Совета по Этике Мирамкуль Бибитова отметила, что наряду с наказанием госслужащих необходимо защищать их права.

​«Совет по этике осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами законности, объективности и справедливости, этичности, учета общественного мнения и гласности, применения мер по предупреждению коррупции, профилактике нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. Совет по этике в своей деятельности занимается не только привлечением госслужащих к дисциплинарной ответственности, но и защитой их прав», - сказала она.