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    01:37, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Актюбинского бойца спецназа наградили медалью за любовь к казахскому языку

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководство департамента полиции Актюбинской области наградило медалью и памятной статуэткой бойца спецназа капитана Александра Борисова, победившего в республиканском конкурсе на знание казахского языка. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Александр Борисов стал обладателем гран-при республиканской акции «Мен қазақша сөйлеймін» организованной комитетом языковой политики МОН РКРК среди представителей этносов в рамках празднования 30-летия Независимости.

    Исполняющий обязанности начальника ДП Актюбинской области полковник полиции Канат Алиев поздравил победителя республиканского конкурса А. Борисова, вручил ему медаль «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» и памятную статуэтку «Алғыс» МВД РК.

    29-летний А. Борисов по национальности русский, родился в интернациональной семье. С детства свободно владеет казахским языком благодаря бабушке казашке, он направил на конкурс видеоклип со стихом поэта Р. Зайытова «Мен қазақтың баласы». Выразительное чтение и свободный казахский Борисова вызвали восхищение и поддержку у пользователей социальных сетей, клип набрал больше всех голосов и был признан лучшим.

    Также он мастер спорта международного класса, 4-кратный чемпион РК по самбо и боевому самбо, серебряный призер Кубка мира и чемпионата Азии по самбо, чемпион МВД РК по қазақша күрес, чемпион Казахстана по универсальному бою. Казахский язык считает своим родным языком и любит слушать песни на домбре, а в повседневной жизни говорит только на казахском.


    Теги:
    МВД РК Видео Актюбинская область
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