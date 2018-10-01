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Актюбинский проект «Бақытты бала»: как создавать условия для развития детей
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В целях исполнения программы «Рухани жангыру», инициированной Главой государства, в Актюбинской области реализовали крупномасштабный проект для детей «Бакытты бала». 2018 год прошел под девизом года поддержки детей для полного обеспечения гарантий их прав и интересов, создания условий для реализации потенциала каждого ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По инициативе акима области 2018 год в Актюбинской области был объявлен Годом счастливого ребенка. В рамках проекта «Бакытты бала» были созданы все условия для того, чтобы наши дети получили хорошее воспитание и качественное образование. Были охвачены интересы детей всех категорий, оказана помощь детям с ограниченными возможностями, детям сиротам, детям из социально-уязвимых категорий и многим другим», - рассказывает заместитель руководителя управления образования области Гульназ Сулейменова.
Проект реализовывался по восьми направлениям.
Так, в школах Актюбинской области были открыты 23 IT-класса, где дети под руководством квалифицированных педагогов начали осваивать компьютерные программы 3D-моделирования, архитектуры, дизайна, анимации, программирования и создания web-сайтов. Были открыты школьные кружки робототехники, для этого школы оснастили новыми инновационными устройствами - 3D принтерами, устройствами робототехники и ультракороткофокусными проекторами.
Для особенных детей созданы особенные условия. Впервые в республике в поселке Бестамак в 40 километрах от Актобе открыт круглогодичный детский оздоровительный лагерь «Күншуақ», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями на 600 детей. Также введена в действие городская психолого-медико-педагогическая консультация № 2. В Актобе открыли коррекционный детский сад «Нектар» для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями речи, интеллекта. Для обеспечения безбарьерного доступа 34 школы региона были оборудованы пандусами. Все образовательные учреждения, реализующие инклюзивное образование, и дети с особыми образовательными потребностями области были обеспечены сенсорными домиками.
Всесторонняя поддержка была оказана для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, благодаря проекту «Бакытты бала» 81 сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, получили жилье. Лицевые счета около тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были пополнены спонсорами на сумму 79,8 млн тенге. 180 детям- сиротам, детям с ограниченными возможностями и из социально неблагополучных семей были назначены студенческие стипендии.
В рамках проекта более 700 победителей различных предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований получили возможность отдохнуть в лагерях нашей страны и зарубежья. В целом в летних лагерях республики и зарубежья отдохнули более 121 тысячи актюбинских детей или 95 процентов школьников. В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» более 11 тысяч детей посетили сакральные места республики и области.
По словам Г.Сулейменовой, в регионе наблюдается быстрое развитие спортивной инфраструктуры. Для детей и взрослых были построены 177 спортивно-игровых площадок не говоря о крупных спортивных центрах как новый теннисный центр, Ледовая арена, аквапарк.
В сфере здравоохранения строятся несколько важнейших объектов - стоматологический центр в микрорайоне «Батыс-2», детский амбулаторно-реабилитационный центр для детей с ДЦП и др.
На сегодняшний день по городу Актобе для приема детей до 6 лет были открыты 54 педиатрических участка.
«Дети со сложными заболеваниями получили консультации зарубежных специалистов, а некоторые прошли бесплатное лечение. Так в рамках подписанных в медицинскими организациями меморандумов один ребенок с ДЦП получил бесплатную реабилитацию в Корее, а нескольким детям с врожденным пороком сердца, с патологией позвоночника и нейрохирургической патологией в Южной Корее были сделаны операции. Турецкими специалистами на базе медкластера города Актобе были проведены операции детям со сложными диагнозами», - рассказывает Г.Сулейменова.
Также в 2018 году в Актобе в рамках проекта был проведен фестиваль-конкурс детского кино «KIDS СINEMA WORLD» и областной фестиваль детского и юношеского творчества «Бақытты балалық шақ». Призовой фонд конкурса составил 850 000 тенге.
«Думаю, что проект«Бакытты бала», направленный на развитие детей, имеет все шансы, чтобы стать примером для реализации в других регионах страны», - говорит Г.Сулейменова.
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