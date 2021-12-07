Актюбинский полицейский стал чемпионом мира по жекпе-жек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинский полицейский, инспектор спецотряда быстрого реагирования Мирас Улыкпанов завоевал титул чемпиона мира по жекпе-жек на республиканском турнире в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Еще один актюбинский полицейский, инспектор СОБР Айбек Атабаев, участвовавший в турнире, завоевал 2 место. Сегодня спортсмены вернулись в Актобе.

Мирас Улыкпанов является двукратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Азии и четырехкратным чемпионом Казахстана, а Айбек Атабаев трехкратный чемпионом Республики Казахстан по жекпе-жек.

«Мирас Улыкпанов и Айбек Атабаев увлекаются спортом с детства. Они являются примерными семьянинами, и отличными сотрудниками. И на работу в полицию были приглашены, в первую очередь, благодаря своим спортивным достижениям», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Ранее сообщалось о золотой медали чемпионата мира по жекпе-жек, завоеванной водителем пожарной части Усть-Каменогорска Ерзатом Сакабановым.

Жекпе-жек один из самых популярных видов спорта - смесь грэпплинга, джиу-джитсу, вольной борьбы и каратэ.