Актюбинский чиновник уволился с работы после скандала с фактом вандализма в Мангистауской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Директор дома культуры для слепых в Актобе уволился с работы по собственному желанию после скандала по факту вандализма на каньоне Ыбыкты Сай в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети распространилось видео, ге мужчина вырезает на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай в урочище Кабырга. Как оказалось, уникальный каньон осквернил руководитель бюджетной организации города Актобе.

Под постом сначала появился комментарий департамента полиции региона, где говорится, что по факту устанавливается личность нарушителя. После чего на него будет составлен административный протокол.

26 августа, с аккаунта отдела культуры и развития языков города Актобе также поступил ответ в комментариях к посту. Там подтвердили, что на видео, действительно, руководитель бюджетной организации, который находится в трудовом отпуске. «По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры», - заверили в отделе.

Впоследствии мужчина принес извинения, рассказав, что хотел изменить матерное слово на другое, более приличное.

Вчера директор дома культуры вышел из отпуска и подал заявление об увольнении, написав что уходит с работы по собственному желанию из-за возникшего скандала в социальных сетях, и в связи с собственной гражданской позицией не может находится на своей должности.

«Никто на него давление не оказывал», - отметили в управлении культуры. В целом, в подобных случаях руководитель не имеет права увольнять сотрудника, допустимо лишь дисциплинарное взыскание, штраф и т.д. Однако мужчина решил уволиться и заявление ему подписали.

«Директор Дома культуры для слепых в Актобе уволился после инцидента с вандализмом в Мангистауской области. Он добровольно написал заявление», - сказала руководитель управления культуры, архивов и документации Алтынай Юнисова.